محمد بن زايد يتلقّى اتصالاً من رئيس إسرائيل للتهنئة بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي ■ وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من يتسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، هنّأ سموه خلاله بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي «عيد اتحادها الخمسين»، معرباً عن تمنياته للدولة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والارتقاء. من جانبه، أعرب سموه عن شكره وتقديره للرئيس الإسرائيلي لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنياً للعلاقات الثنائية مزيداً من التعاون والتقدم لما فيه خير البلدين والمنطقة.

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