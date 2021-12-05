محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند التعاون والعمل المشترك

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة وزير الشؤون الخارجية الهندي، الذي نقل إلى سموه تهاني رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، وتمنياته للدولة وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والارتقاء.

وفيما حمّله سموه تحياته إلى رئيس وزراء الهند، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق بمزيد من التطور والنماء، أعرب عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لمشاركته التهاني بأفراح الإمارات الوطنية. وبحث سموه ووزير الشؤون الخارجية في الهند جوانب التعاون، والعمل المشترك الذي يرسخ الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات جمهورية الهند، ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما الصديقين، كما تبادل سموه والوزير الضيف وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news