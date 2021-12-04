ولي عهد دبي يستقبل خالد بن محمد بن زايد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، في استراحته بند الشبا في دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «سعدت اليوم بأن يكون أول برنامج لي في الخمسين الجديدة لدولة الإمارات، هو لقاء مع أخي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.. خالد بن محمد له رؤية تنموية وطنية متفردة.. ونظرة إيجابية للمستقبل.. وأفكار جديدة ترسخ مسيرتنا التنموية لدولة الإمارات لعقود قادمة.. ومن شابه أباه وجده فما ظلم».

واستعرض اللقاء عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطن ومسيرة التنمية الحضارية، التي تشهدها الدولة ضمن مختلف القطاعات، في ظل الرؤية السديدة للقيادة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

حمدان بن محمد:

• «سعدت بأن يكون أول برنامج لي في الخمسين الجديدة للدولة، هو لقاء مع أخي خالد بن محمد».

• «خالد بن محمد له رؤية تنموية وطنية متفردة، ونظرة إيجابية للمستقبل، ومَن شابه أباه وجدّه فما ظلم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news