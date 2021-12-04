60 موهبة من أوركسترا الشباب الوطنية في القرية العالمية

ضيوف القرية العالمية استمتعوا بحفلات الفرقة. أرشيفية

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

استمتع ضيوف القرية العالمية بأولى الحفلات الخاصة بأكبر فرقة أوركسترا تم تجميعها في الإمارات، بمشاركة ألمع المواهب الشابة من أكثر من 25 جنسية.

وتستمر اليوم أوركسترا الشباب الوطنية بتقديم حفلاتها على المسرح الرئيس في القرية العالمية، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وتحت شعار «خمسون عاماً معاً»، الذي تحتفل به القرية العالمية بعيد الاتحاد الخمسين، اجتمع ما يزيد على 60 من المواهب الشابة من الدولة، تحت قيادة المايسترو منير باقية، ليقدموا للضيوف أروع السيمفونيات والمعزوفات الكلاسيكية والمعاصرة، مستفتحين بمعزوفة النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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