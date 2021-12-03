محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع 13 اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بين البلدين

المصدر: دبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وشهد سموه ورئيس فرنسا توقيع 13 اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وفرنسا، تسهم في تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون الذي يخدم مصالحهما المتبادلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «سعدت باستقبال صديقي إيمانويل ماكرون، أجرينا مباحثات بناءة حول علاقات البلدين، وشهدنا توقيع اتفاقيات في العديد من المجالات، في إطار شراكتهما الاستراتيجية تمضي الإمارات وفرنسا نحو تعميق مصالحهما المشتركة، وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».

وتفصيلاً، رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة الرئيس الفرنسي إلى الدولة، معرباً عن سعادته بتجدد اللقاء في دولة الإمارات، والذي يؤكد الحرص المشترك على استمرار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الصديقين.

ونقل سموه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته له بالصحة والسعادة، ولبلده الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وهنأ الرئيس الفرنسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة الإمارات، حكومةً وشعباً، بمناسبة احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي (عيد الاتحاد الخمسين)، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة وواعدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين، ويدعم مساعي السلام في المنطقة.

وبحث سموه وإيمانويل ماكرون علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك، وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، خصوصاً في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان في هذا السياق حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية، التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020»، الوفد الاقتصادي الفرنسي الذي يزور الدولة، وتبادل معه الأحاديث حول العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خصوصاً في جوانبها الاقتصادية والاستثمارية، والحرص المشترك على فتح آفاق جديدة واعدة لعلاقات البلدين لما فيه مصالحهما المتبادلة.

في سياق متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، توقيع 13 اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وفرنسا، تسهم في تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون الذي يخدم مصالحهما المتبادلة.

وشملت الاتفاقات والمذكرات، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية والانتعاش الفرنسية، وقعها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، ومذكرة تفاهم بين شركتي «مبادلة للاستثمار» و«BPI France»، وقعها خلدون خليفة المبارك، والرئيس التنفيذي لشركة «بي بي أي» الفرنسية، نيكولا دوفورك.

كما شملت مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا، وقعها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير.

كما شملت التعديل على الاتفاق المبرم بين حكومتي دولة الإمارات، والجمهورية الفرنسية، بشأن متحف اللوفر أبوظبي، والموقع في السادس من مارس 2007، ووقعه رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، محمد خليفة المبارك، ووزير الثقافة الفرنسي، روزلين باشلو.

• الرئيس الفرنسي هنّأ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة الإمارات، حكومةً وشعباً، بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي (عيد الاتحاد الخمسين).

• تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا وتوافق الرؤى بشأن دعم الحلول والمبادرات السلمية، الهادفة إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.

محمد بن زايد:

• الإمارات وفرنسا تمضيان نحو تعميق مصالحهما المشتركة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

التعاون لاستكشاف القمر

شملت الاتفاقات والمذكرات التي وقعتها دولة الإمارات وفرنسا، «خطاب نوايا» بشأن التعاون في مجال استكشاف القمر بين «مركز محمد بن راشد للفضاء»، والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، وقعها مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس سالم حميد المري، ورئيس المركز الوطني الفرنسي، فيليب بابتيست.

إلى جانب مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «الكتريسيتة دو فرونس» في مجال الطاقة النووية، وقعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، جون بيرنارد لوفي.

اتفاق تعاون وتحالف استراتيجي

وتضمنت الاتفاقات والمذكرات التي وقعتها دولة الإمارات وفرنسا، اتفاق تعاون بين «أدنوك» و«توتال للطاقة»، وقعها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة شركاتها العضو المنتدب لـ«أدنوك»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب الفرنسي الرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة، باتريك بوياني.

كما تم توقيع عقد بين «بروج» و«تيكنب» لبناء وحدة تكسير للإيثان على مستوى عالمي، لتوسعة مشروع «بروج 4»، وقعها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة شركاتها العضو المنتدب لـ«أدنوك»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة تيكنب، أرنو بيتون.

بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين «مصدر» و«إنجي» حول تحالف استراتيجي، وقعها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة إنجي، كاثرين ماكجريجور.

ومذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وقعها الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة، محمد حسن السويدي، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير.

اتفاق شراء طائرات

تضمنت الاتفاقات والمذكرات التي وقعتها دولة الإمارات وفرنسا، اتفاق شراء طائرات، والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات و«Dassault Aviation»، وقعها الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة توازن الاقتصادي، طارق الحوسني، والرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران، إيريك ترابير.

كما تضمنت اتفاقاً بشأن تزويد معدات أسلحة رافال بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات وشركة «MBDA»، وقعها الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة توازن الاقتصادي، طارق الحوسني، والرئيس التنفيذي لـ«MBDA»، إيريك برينجر.

بالإضافة إلى اتفاق شراء طائرات عمودية (H225M) والخدمات ذات الصلة بها، بين وزارة الدفاع الإماراتية و«Airbus Helicopters»، وقعها طارق الحوسني، والرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للطائرات العمودية، برونو إيفن.

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