محمد بن زايد: الإمارات وفرنسا تمضيان نحو تعميق مصالحهما وترسيخ أسس السلام

المصدر: ابوظبي ـ الامارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات وفرنسا تمضيان نحو تعميق مصالحهما المشتركة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم في إطار شراكتهما الاستراتيجية.

وقال سموه عبر تويتر: "سعدت باستقبال صديقي ايمانويل ماكرون. أجرينا مباحثات بناءة حول علاقات البلدين وشهدنا توقيع اتفاقيات في العديد من المجالات. في إطار شراكتهما الاستراتيجية تمضي الإمارات وفرنسا نحو تعميق مصالحهما المشتركة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

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