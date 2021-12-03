محمد بن راشد: بداية جميلة من أحضان الطبيعة للـ 50 عاماً المقبلة.. والقادم أجمل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة في حتا غير تقليدي، وبداية جميلة من أحضان الطبيعة للـ50 عاماً المقبلة، متابعاً سموه أن القادم أجمل.

جاء ذلك تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، الذي يوافق الثاني من ديسمبر، ومرور 50 عاماً على تأسيس الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «شهدنا اليوم احتفالاً غير تقليدي لعيدنا الوطني الخمسين في حتا.. شكري وتقديري لفريق العمل، وعلى رأسهم مبدعة الإمارات الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. بداية جميلة من أحضان الطبيعة لخمسيننا القادمة.. والقادم أجمل مع فرق عملنا الوطنية المخلصة والمتفانية».

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