محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الـ 50 الأولى إعداداً واستعداداً.. ونواصل الإنجازات بطموحات لا محدودة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الخمسين عاماً الأولى كانت إعداداً واستعداداً، ونواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر وإرادة أقوى وطموحات لا حدود لها.

جاء ذلك تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، الذي يوافق الثاني من ديسمبر، ومرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفصيلاً، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إن «الخمسين الأولى كانت إعداداً واستعداداً.. الخمسين الثانية انطلاقة إلى حدود علمية وعالمية واقتصادية وإنسانية عظيمة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، أنه «في اليوم الوطني الخمسين.. نعتز بما حققناه خلال العقود الماضية، ونواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر، وإرادة أقوى، وطموحات لا حدود لها.. رحم الله المؤسسين وحفظ الإمارات، وأدام عليها الخير والعز والأمان».

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، «تحتفل حتا بعيد الاتحاد الخمسين، ويحتفل سد حتا بأجمل لوحة تستقبل بها الإمارات عيدها».

وذكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، أن «اليوم تكمل إماراتنا الحبيبة عامها الـ50. مسيرة تاريخية لبناء وطن أساسه الإنسان، قادها زايد الخير، وأعلاها راشد العطاء، وحكمة الآباء المؤسسين. ارتقت من الصحراء لتعانق الفضاء، وتتصدر الأمم بنهج خليفة بن زايد ورؤية محمد بن راشد ورعاية محمد بن زايد وإخوانهم الحكام. كل عام ووطني أجمل الأوطان».

نائب رئيس الدولة:

«الـ50 الثانية انطلاقة إلى حدود علمية وعالمية واقتصادية وإنسانية عظيمة».

ولي عهد أبوظبي:

«نعتزّ بما حققناه خلال العقود الماضية، ونواصل المسيرة بإصرار أكبر، وإرادة أقوى».

حمدان بن محمد:

«تحتفل حتا بعيد الاتحاد الخمسين، ويحتفل سد حتا بأجمل لوحة تستقبل بها الإمارات عيدها».

مكتوم بن محمد:

«اليوم تكمل إماراتنا الحبيبة عامها الـ 50.. ارتقت من الصحراء لتعانق الفضاء وتتصدر الأمم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news