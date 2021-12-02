50 طائر حبارى في سماء الإمارات السبع

المصدر:
  • أبوظبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

احتفى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بإطلاق 50 طائر حبارى في سماء الإمارات السبع، تحت شعار «البيت متوحد»، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، وبالتعاون مع العديد من الجهات، التي تضمنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بلدية مدينة الشارقة، دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، هيئة الفجيرة للبيئة، اتحاد الإمارات للصقور، وغيرها من المؤسسات الحكومية.

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