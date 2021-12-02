7 قادة.. 7 رسائل.. مستقبل واحد

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعام الخمسين ومرور نصف قرن على تأسيس الدولة، وجه قادة الإمارات رسائل إلى الوطن قبل يومٍ مِن انطلاق الحفل الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، والذي يُقام في حتا. تتناول الرسائل أبرز المنجزات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية وتشاركهم رؤى المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك، تتويجاً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة «عام الخمسين»، احتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة في عام 1971. وانطلق عام الخمسين رسمياً في 6 أبريل عام 2021 ويستمر حتى 31 مارس عام 2022.

هذه دعوة لمواطني دولة الإمارات ومقيميها لقراءة «رسائل إلى الوطن»، عبر الموقع الإلكتروني (www.UAEYearOf.ae)، والتجاوب معها بكتابة رسائل إلى أنفسهم في المستقبل، فيها تصورهم لغد الإمارات المشرق.

ومن الجدير بالذكر أن الحفل الرسمي للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثاني من ديسمبر سيُقام في حتا بدبي. وسيتمكن الجمهور في جميع أنحاء الدولة من مشاهدة العرض مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الخمسين وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

وسيأخذ العرض المسرحي المذهل المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الوطن. كما ستتاح العروض للجمهور بدءاً من 4 حتى 12 من ديسمبر في حتا، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (www.UAENationalDay.ae).

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

«رحلة الـ50 انطلقت بتسارع.. والجميع سيكونون معنا.. يشاركوننا في صنع المستقبل الذي يريدونه. كل الأفكار والأحلام والمشاريع مهما كبرت، ومهما عظمت، ممكنة التحقق. وعلى قدرأحلامنا تأتي إنجازاتنا».

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:

«تظل رسالة دولة الإمارات تحمل الخير والسلام إلى شعوب العالم أجمع، وتتضامن معهم في تعزيز استدامة البناء الحضاري والإنساني للبشرية جمعاء».

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي:

«طوال 50 عاماً سابقة، كانت ولاتزال، الهمةُ عالية، والروحُ متقدة، والإرادةُ قويةٌ، والأهدافُ واضحة، للنهوض بالمجتمع بفئاته كافة».

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي:

«ها نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 50 سنة من عمر اتحادنا الراسخ نواصل مسيرة تقدم ورقي ممتدة الجذور وعميقة التأثير فكراً وعملاً في الحضارة الإنسانية».

صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي:

«اليوم تبحر دولة الإمارات نحو النجاح، نحو التميز، وبهمة أبنائها تتجاوز المعوقات بعزيمة لا تلين ورؤية لا تعرف الحدود وبثبات نحو المستقبل.. المستقبل لنا».

صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا:

«إن استعداداتنا للاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام الدولة إنما تنطلق ضمن استراتيجياتنا التنموية الشاملة للـ50 عاماً القادمة».

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي:

«50 عاماً يقيسها العالم بالزمن، ونقيسها نحن بالإنجازات، ونرنو إليها من نافذة المستقبل».

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news