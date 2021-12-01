شرطة أبوظبي تطرح 222 رقماً مميزاً في مزاد إلكتروني

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، طرح 222 رقماً مميزاً للوحات المركبات فئة الـ(50) في مزاد إلكتروني، بمناسبة اليوبيل الذهبي لعيد الاتحاد الخمسين.

ويستمر المزاد 10 أيام، وينتهي في 10 من ديسمبر الجاري، ويضم لوحة رباعية تحمل الرقم (1971) تجسد تاريخ قيام الاتحاد، فضلاً عن أرقام (2021) عام الخمسين، والرقم الثلاثي (555)، والثنائي (55) وغيرها من الأرقام الأخرى التي تُرضي مختلف الأذواق.

وأفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأن إطلاق هذه الباقة من الأرقام المميزة، وطرحها في المزاد الإلكتروني، يندرج ضمن احتفالات شرطة أبوظبي باليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد، وانطلاقاً من حرصها على إسعاد المواطنين والمقيمين، من خلال إطلاق المبادرات التي تعزز رضا المتعاملين، وتحقق توقعاتهم، وتلبي احتياجاتهم، مثمناً الدعم اللامحدود للقيادة الذي مكّنتها من تعزيز مكتسباتها، وتحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، والعديد من الإنجازات المتميزة.

وأضافت إن «طرح هذه الباقة من لوحات الأرقام المميزة من فئة الـ50 من شأنه أن يُضفي على احتفالات الشرطة جاذبية خاصة، لهذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها العظيمة في قلوبنا، كما تشكل لمحبي اقتناء لوحات تحمل أرقاماً مميزة لسياراتهم لفتة جميلة تسعدهم، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الحريصة على تعزيز رضا المتعاملين وتقديم أرقى الخدمات لهم، وفق أعلى معايير الجودة والتميز، وأفضل الممارسات العالمية، ومن خلال أحدث نظم المزايدة وأكثرها شفافية واحترافية وموثوقية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news