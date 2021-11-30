وفاة أم خلال حماية طفلها من انهيار سقف منزل

المصدر: إسطنبول ■ د.ب.أ

لقيت امرأة حتفها بينما كانت تحاول حماية طفلها، إثر انهيار سقف منزل خلال عاصفة في مدينة إسطنبول التركية، أمس.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) أن المرأة وابنها دفنا تحت السقف، وفي حين أن المرأة لقيت حتفها في الموقع، نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن شهود العيان وصفوا كيف أن الأم ألقت بجسدها على الطفل، في محاولة لحمايته في آخر لحظة قبل سقوط السقف.

وأفادت تقارير بأن منازل أضيرت، ووقعت إصابات في أماكن أخرى بإسطنبول، وفي مختلف أنحاء تركيا بشكل عام.

وفي ضاحية جاتلجا على مشارف إسطنبول، تحطم برج ساعة جراء الرياح القوية.

وأغلق خفر السواحل مضيق البوسفور أمام حركة الشحن، أمس.

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