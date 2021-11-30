«رخص توعية» لأطفال أبوظبي

المصدر: أبو ظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة إصدار «رخص توعية» للأطفال، تزامناً مع عيد الاتحاد الخمسين للدولة. وأوضحت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن إطلاق هذا الإصدار المميز من البطاقات، التي تتألق باللون الذهبي، إشارة إلى اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازاتها في الخمسين عاماً الماضية، ومسيرتها المستمرة بخطى عملاقة نحو مستقبل مشرق، لتعريف النشء بالإنجازات المتعددة لوطن لا يعرف المستحيل.

وتحرص المديرية على إهداء تلك الرخص إلى الأطفال، من خلال مشاركاتها في الفعاليات المختلفة، مثل مهرجان زايد التراثي، وغيرها من المشاركات المجتمعية. وتتضمن رخصة التوعية وضع صورة الطفل على الوجه الأمامي للبطاقة، ومعلومات تعريفية عنه، فيما يزيّن الوجه الخلفي علم الدولة، إلى جانب عدد من الصور عن إنجازات دولة الإمارات، مثل «مسبار الأمل»، و«أقوى جواز سفر»، وشعار «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى برج خليفة. وعبّر الأطفال عن فرحتهم بحصولهم على رخص التوعية.

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