النعيمي رئيساً لمجموعة الشراكة بين الجنسين في «البرلماني الدولي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انتخب أعضاء مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي، الدكتور علي النعيمي رئيساً لها، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد، والدورة الـ208 للمجلس الحاكم التي يستضيفها البرلمان الإسباني في مدريد.

وتعمل المجموعة التي تأسست عام 1997، والمكونة من أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية، على دعم عمل الاتحاد في مجال التوازن بين الجنسين، سواء في أجهزتها أو في البرلمانات الأعضاء، كما تقوم المجموعة بعقد جلسات استماع مع البرلمانات أحادية الجنس، ومساعدة البرلمانات الأخرى في مجال تمكين المرأة.

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