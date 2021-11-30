سعود بن راشد المعلا: يوم الشهيد يجسّد التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن

المصدر: أم القيوين ■ وام

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إننا نستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا، العلامة المضيئة في تاريخ الوطن، ونقف وقفة إجلال وإكبار لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الزكية للذود عن أمنه واستقراره.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة يوم الشهيد إن تخصيص هذا اليوم للشهيد، إنما هو وفاء وعرفان لتضحيات وعطاء الشهداء وأبناء الوطن، ويوم يجسد التلاحم الوطني بين القيادة وأبناء الوطن.

وتابع سموه: «في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، نستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا.. العلامة المضيئة في تاريخ الوطن، ويوم نقف فيه وقفة إجلال وإكبار لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الزكية للذود عن أمنه واستقراره، ويستحضر شعب الإمارات في هذا اليوم الخالد معاني الولاء وأعلى درجات الانتماء والعطاء».

وقال سموه إن تخصيص هذا اليوم للشهيد، إنما هو وفاء وعرفان لتضحيات وعطاء الشهداء وأبناء الوطن، ويوم يجسد التلاحم الوطني بين القيادة وأبناء الوطن.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا: «لقد جسدت قيادتنا الوطنية منذ تأسيس الاتحاد، التعاضد الوطني لحماية المكتسبات وفق التربية الوطنية التي أصبحت اليوم إحدى السمات التي يتصف بها أبناء القوات المسلحة، وأكدتها مبادئ والعزة والكرامة، مستلهمين منهم دروس العزم والذود عن حياض الوطن وقت الأزمات، والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة وقت السلم في إطار التزاماتهم وواجباتهم تجاه الوطن.

تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن، وعهد منا بأن نصون العهد، ونجسد قيم الاعتزاز بشهدائنا الأبرار».

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