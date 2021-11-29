هطول أمطار على الفجيرة وخورفكان

المصدر: خورفكان - وام

هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مناطق بإمارة الفجيرة وعلى مدينة خورفكان.

وأدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة.

وتركزت الأمطار على مناطق شرم والبديه التابعتان لإمارة الفجيرة.. فيما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والشلالات والوديان.

ودعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة.

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