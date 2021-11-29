محمد بن راشد يعتمد سياسة وطنية لضمان توفير الدواء لكل المحتاجين

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الإثنين، اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي، واعتمد سموه خلال الاجتماع سياسة وطنية للدواء بهدف ضمان توفره في كل الأوقات لكل المحتاجين، بالإضافة إلى رفع الاستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي اعتمدنا خلاله سياسة وطنية للدواء بهدف ضمان توفره في كل الأوقات لكل المحتاجين، بالإضافة إلى رفع الاستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة بنسبة 20٪ وتوسيع صادراتها للأسواق الإقليمية".

وأكد سموه: "اعتمدنا أيضاً اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء إعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين عليها وذوي المتوفين وأصحاب الهمم، واعتمدنا أيضاً صرف مساكن حكومية للأسر محدودة الدخل لتوفير مسكن كريم لهم".

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