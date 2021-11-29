المصدر: أوسلو ■ أ.ف.ب

التقطت عدسات الكاميرا مشهداً غير مسبوق لدب قطبي يلاحق حيوان رنة إلى المياه قبل أن يسحبه ويلتهمه، فمع الذوبان المتسارع للغطاء الجليدي، يبدو أن الدببة القطبية تغيّر عاداتها الغذائية. حدث المشهد الدرامي في أرخبيل سفالبارد النروجي في 21 أغسطس 2020، فخلال الصيف، ينحسر الجليد البحري ويأخذ معه حيوانات الفقمة التي تشكل مصدر الغذاء الرئيس للدب القطبي.

وقد رصد فريق بحثي من محطة علمية بولندية ما حصل والتقطت كاميراتهم لأول مرة دباً قطبياً يصطاد حيوان رنة.

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