51.5 مليون درهم لسداد مديونية 131 مواطناً بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ وام

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 51 مليوناً و596 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من الحالات المعروضة عليها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وأكد رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، راشد أحمد بن الشيخ، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ21 مبلغ 51 مليوناً و596 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من الحالات من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين والمعسرين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ21 ، بلغ 838 مليوناً و382 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1707 مستفيدين.

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