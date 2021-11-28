رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 870 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50

المصدر: أبوظبي ـ وام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 870 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 للدولة.

وتأتي هذه المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنحهم فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم وإعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

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