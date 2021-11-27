الشارقة تتلألأ بكنوز التراث الإماراتي احتفاءً بالـ 50   

المصدر: الشارقة ■ وام

انطلقت الاحتفالات باليوم الوطني الـ50 في ثلاثٍ من مدن ومناطق إمارة الشارقة «دبا الحصن والحمرية والمدام» في عرس وطني احتشدت له جموع من المواطنين والمقيمين، وحفلت فعالياتها بالاستعراضات التراثية والفنية التي أبرزت قيمة المناسبة، وعبّرت عن الابتهاج والفخر بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات.

وشهدت احتفالات مدينة دبا الحصن، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، وعلى مدى ساعات، إطلاق منطاد عملاق يحمل علم الإمارات، كما تضمّن برنامج الاحتفالات لوحة وطنية من أداء الفنان الوسمي، وعزف الألحان التراثية ومعزوفات على آلتَي البيانو والساكسفون نالت إعجاب الجمهور، وأضفت على الحضور البهجة والتفاعل والحماس.

وقالت مديرة دائرة الثقافة بدبا الحصن، وفاء الغول، في كلمتها خلال الحفل: «يمضي الاتحاد في مسيرته على خطى الآباء المؤسسين، معترفاً بأفضالهم، متذكراً قوة عزيمتهم وحكمتهم وقدرتهم على استشراف المستقبل، وتسخيرهم لكل جهودهم لبناء نهضة كبرى سابقت الزمن ورسمت مسيرتنا ونحن نمضي قُدماً بوطننا إلى العلا».

وشهد الحفل عرض أوبريت من تأليف الدكتور عبدالرزاق الدرباس، وأداء درويش علي شرارة وراية محمد الحمودي، ومن ألحان أحمد الوشاحي، وإخراج الدكتور حسين إبراهيم، قدّم للجمهور لوحات فنية استعراضية برفقة أشعار عبّرت عن إنجازات الاتحاد، واستحضرت الأيام الأولى لقيامه.

ووقف الجمهور لأداء قسم الولاء لدولة الإمارات برفقة القوات الخاصة التي أدت على المسرح عروضها العسكرية، بينما قدمت فرقة الوشاحات الحربية، بإشراف الفنان خليفة الوشاحي، عدداً من اللوحات الفنية الفلكلورية الإماراتية، كما عرضت الفرقة رقصة الحربية على الأنغام التراثية والأشعار التي تفاعل معها الجمهور.

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