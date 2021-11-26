وظائف «استشاري سعادة متعاملين» بدبي ورأس الخيمة

المصدر: إعداد: أشرف جمال

طرحت مراكز «تسهيل» و«آمر» في دبي ورأس الخيمة عدداً من الشواغر الوظيفية المخصصة لمواطني الدولة، تحت مسمى وظيفي «استشاري سعادة المتعاملين».

وخصص أحد مراكز خدمة «آمر» شواغر للمواطنات، أو بنات المواطنات، أو من أصحاب المراسيم.

وحدد المركز راتباً شهرياً يبدأ من ستة آلاف درهم، مشترطاً خبرة في نظام الجوازات والهوية لا تقل عن سنتين، داعياً من تتوافر فيها الشروط إلى التوجه إلى فرع المركز في ابن بطوطة مول لإجراء مقابلة عمل مباشرة، أو إرسال السيرة الذاتية وكتابة رقم الوظيفة على البريد الإلكتروني: ‪.Jobs@amerdubai.ae‬

فيما طرحت مراكز لخدمة «تسهيل» في رأس الخيمة، وظيفة «استشاري إسعاد متعاملين توجيه»، لمواطني الدولة، بشرط المؤهل الجامعي، على أن يتم تحديد الراتب خلال مقابلة العمل.

ودعت الراغبين في التقدم للوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني: ‪info@tasheelaldhait.ae‬

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