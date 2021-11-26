تعديل بعض أحكام قانون الكاتب العدل في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي، وشمل القانون تعديل نصوص 15 مادة من مواد القانون الأصلي.

وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في دبي، وتحولها السريع نحو البيئة الرقمية، فقد شمل التعديل في المادة الرابعة من القانون، والخاص بمزاولة أعمال الكاتب العدل في إمارة دبي، إضافة «الكاتب العدل الإلكتروني»، وهو نظام إلكتروني يقوم بأداء بعض الاختصاصات المُحدّدة للكاتب العدل العام بموجب هذا القانون، دون أي تدخُّل بشري، ودون الحاجة لحضور ذوي العلاقة شخصيّاً إلى مقر الكاتب العدل، وذلك إلى جانب الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص، وموظّفي الجهات الحكوميّة المُقيّدين في السِّجل.

وأوضح القانون شروط تعيين الكاتب العدل العام، وفي مقدمتها أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك.

ونصت المادة الثامنة من القانون على تشكيل «لجنة شؤون الكاتب العدل»، وتحديد رئيس اللجنة وأعضائها بقرار يصدره رئيس محاكم دبي، على أن يكون من بينهم قاضٍ أو أكثر من قضاة المحاكم، وكذلك تحديد آليّة عملها، والنصاب القانوني لصحّة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. وتضمنت المادة ذاتها اختصاصات اللجنة وصلاحياتها، ومنها البت في طلبات قيد وتجديد قيد الكاتب العدل الخاص، وطلبات الجهات الحكومية بقيد وتجديد قيد موظفيها في السجل، وطلبات إصدار التصاريح للمكاتب التي تقدم خدمات الكاتب العدل وتجديدها، وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بأعمال الكاتب العدل.

وشملت المادة العاشرة من القانون شروط القيد في السجل، وهو المُستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى المحاكم، الذي يُقيّد فيه الكاتب العدل الخاص وموظّفو الجهات الحكوميّة، بعد استيفائِهم للشُّروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وفصلت المادة (14) من القانون التزامات «المكتب»، وهو الشركة أو المؤسسة الفردية المرخّص لها قانوناً بالعمل في إمارة دبي، والمُصرّح لها من محاكم دبي بتقديم خدمات الكاتب العدل، ومن تلك الالتزامات: إخطار إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي بكُتّاب العدل الخاصّين الذين يعملون في المكتب، وبِكُل تغيير يطرأ على بياناتِهم المحدّدة في السِّجل، خلال خمسة أيّام عمل.

دبي À الإمارات اليوم

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