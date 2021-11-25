«ناسا» تطلق مهمة لحَرف مسار كويكب

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

بدأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مهمّة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة، لتصطدم بأحد الكويكبات، في عملية تهدف إلى حَرف مساره، ويمكن أن تتيح مثيلتها للبشرية تفادي اصطدام أي أجسام فضائية بكوكب الأرض مستقبلاً.

وأطلقت على المركبة تسمية «دارت»، وهي كلمة إنجليزية تعني «السهم الصغير»، مكوّنة في هذه الحالة من الأحرف الأولى لعبارة «دابل أستيرويد ريدايركشن تست» (اختبار إعادة توجيه كويكب مزدوج)، وقد أقلعت من كاليفورنيا محمولة على صاروخ «فالكون 9» من شركة «سبايس إكس» عند الساعة 22.21 بالتوقيت المحلي (06.21 ت.غ الأربعاء). وكتبت «ناسا» في تغريدة بعد إطلاق المركبة: «كويكب ديمورفوس.. نحن قادمون إليك». وقبل ساعات من الإقلاع، أعلنت شركة «سبايس إكس» أن الظروف المناخية مؤاتية لإطلاق المركبة في الوقت المحدّد.

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