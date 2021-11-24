محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الـ3 للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي - وام

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021م، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

وبدأت مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس للفصل التشريعي السابع عشر بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث كان في الاستقبال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات ثم استعرض سموه ثلة من حرس الشرف، ثم صافح اللجنة التي شكلها المجلس لاستقبال سموه، بعدها انتقل إلى مبنى المجلس.

بعد ذلك انتقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام إلى قاعة زايد، حيث استهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، وتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر بالنطق السامي.

بعدها تلي مرسوم دعوة المجلس للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، رقم "134" لسنة 2021م، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وينص على ما يلي:"يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الأربعاء الموافقَ 24 نوفمبر 2021 ، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".

وألقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش كلمة فيما يلي نصها:

"صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. سمو أولياءَ العهود ونواب الحكام،

معالي وسعادة الحضورِ الكرام،

سعادة أخواتي وإخواني أعضاءَ المجلس الوطني الاتحادي.

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه..

إنهُ لمنْ دواعي الشرفِ والاعتزازِ أنْ أرفعَ، باسمي ونيابةً عن أعضاءِ المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات الشكرِ والامتنانِ لمقامِ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولمقامِ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانِهم أصحابِ السمو أعضاءِ المجلسِ الأعلى للاتحادِ، حفظَهم اللهُ جميعاً، فكلُّ الشكر ِ والامتنانِ على الدعمِ الذي يُقدمونَه للمجلسِ الوطني الاتحادي، ليبقى، دوماً، كما نتمناه جميعاً، حِصنا ًللشورى، ومنبرًا حقيقيًا للتعبيرِ عن تطلعاتِ وآمال مواطنينا، ومُعاوِناً للحكومةِ في خطى الإنجازاتِ والتَميزِ لمسيرة دولتنا في طريقِ الخيرِ والبناءِ.

كما يُشرفني أنْ أرفعَ أسمى آيات الترحيبِ بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتفضلِه بافتتاح ِدورِ الانعقادِ الثالثِ للفصلِ التشريعي السابعَ عشرَ للمجلسِ الوطني الاتحادي، مما سيكون له عميقُ الأثرِ في تجديدِ الدعمِ للمجلسِ ليظلَ على نشاطهِ الدائمِ في قيامهِ بمهامِه الدستوريةِ بجُهدٍ صادقٍ ومتواصلٍ من كلِّ عضوٍ فيه، وبعملٍ جادٍ من أمانتهِ العامةِ، لخدمةِ شعبِ الإماراتِ الذي نتشرفُ جميعاً بتمثيلِهِ.

صاحبَ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

الحضورُ الكرام،

ونحنُ على وشكِ أنْ تكتملَ الخمسينيةُ الأولى من عمرِ دولتِنا، نستذكرُ، في هذا المقامِ، بكلِّ الفخرِ والإعزازِ الآباءَ المؤسسِين للدولةِ بقيادةِ المغفورِ له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفورِ له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم- طيّبَ الله ُثراهَما، الذين غرسوا نبتَ هذا الاتحادِ، بعزيمةٍ لم تَنلْ منها الصعابُ والتحدياتُ، وكان لغَرسِهم الطيبِ الفضلُ فيما نحنُ عليه اليومَ، من البناءِ المتكاملِ لدولةٍ شهدَ لها العالمُ كلُّهُ بما حققتَهُ من إنجازاتٍ، وها هي اليومَ تستقبلُ خمسينيتَها الثانيةَ، وهي تحتضنُ فوق ثراها حدثاً عالمياً جَمعَ أكثرَ من مائةٍ وتسعينَ دولةً في إكسبو دبي 2020، في هذا الحدثِ الفريدِ، الذي يؤكدُ أنَّ دولةَ الإمارات أصبحت محطَ أنظارِ العالمِ كلِّه في خمسينيتِها الأولى، وأنها تستقبلُ خمسينيتَها الثانيةَ بكلِّ أدواتِ الحَداثةِ والتطورِ، وبكلِّ قِيّمِ السلامِ والمحبةِ والانفتاحِ، حيث تَوَّجَت دولتُنا خطواتِها الأولى نحو افتتاحيةِ هذه الخمسينيةِ الثانيةِ بالمبادئِ العَشرةِ التي أعلنتها، لتواصلَ، على هَديِها، مسيرتَها التنمويةَ، مؤكدةً أنَّه لا حدودَ لطموحاتِها وتطورِها ولتُعززَ مراكزَها المتقدمةَ في التنافسيةِ بين دولِ العالم، وهي تحرصُ، من خلالِ كلِّ ذلكَ، على ضمانِ التنميةِ المُستدامةِ لإسعادِ المواطنِ في الحاضرِ، ولضمانِ الأفضلِ لأجيالِ الوطنِ في المستقبلِ، ولينعمَ كلُّ منْ يعيشُ على أرضِهِ بأمنِه وخيرهِ وسلامهِ. ِ

صاحبَ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاكم الله،

الحضورُ الكرام،

إننا كما نسجلُ فَخرَنا واعتزازَنا بالأداءِ المتطورِ لحكومة دولتنا المتميزةِ، فإننا نعاهدُ قيادتَنا الرشيدةَ، كما نعاهدُ شعبَ الإماراتِ الوفي لهذه القيادةِ، على أنْ نكونَ دوماً في هذا المجلسِ خيرَ مُعينٍ لحكومتنا في أداءِ عملِها الذي يخدمُ الوطنَ والمواطنَ، وأنْ نظلَ أوفياءً لهذا الوطنِ ولقيادتِه ولشعبِه، وأنْ تظلَ قلوبُنا وأيدينا مفتوحةً بالسلامِ والتعاونِ للبناءِ والخيرِ، واللهُ الموفِقُ وهو خيرُ الحافظين، عليه نتوكل ُوبه نستعينُ. والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته".

بعد ذلك رفعت الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو أولياء العهود والشيوخ.

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