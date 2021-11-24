«الأرصاد»: انخفاضان متتاليان في «الحرارة» قبل نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني الأرصاد أن يمون طقس اليوم، رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، يصبح صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/ س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيبقى رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً، مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة. فيما تظل

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب في الصباح الباكر غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الجمعة سيكون رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً ، يصبح صحو إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس بداية الأسبوع توقّع المركز أن يكون يوم السبت المقبل، رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً صباحاً، يصبح صحو إلى غائم جزئياً، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/ س تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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