نصف سكان الأرض يعانون نظاماً غذائياً سيئاً

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أفاد تقرير دولي نُشر أمس، أن قرابة نصف سكان العالم يعانون نظاماً غذائياً سيئاً، يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل، ما يضرّ صحتهم والكوكب.

وأظهر تقرير «غلوبال نوتريشن ريبورت» (تقرير التغذية العالمي)، الذي يستند إلى بيانات من منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، أن 48% من البشر يأكلون أكثر أو أقلّ من المعدّل اللازم.

ولن يحقّق العالم ثمانية من تسعة أهداف غذائية حددتها منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2025 على المعدّل الحالي، علماً أن التقليل من الهزال عند الأطفال، والتأخر في النمو والبدانة لدى البالغين، أصبحا ضرورة.

ويشير التقرير إلى أن نحو 150 مليون طفل، عمرهم دون الخمس سنوات، يعانون تأخر النمو، فيما أكثر من 45 مليون طفل يعانون الهزال، ونحو 40 مليوناً يعانون الوزن الزائد.

ويلفت التقرير أيضاً إلى أن أكثر من 40% من الرجال والنساء (2.2 مليار شخص) يعانون الوزن الزائد أو البدانة.

وقالت رئيسة مجموعة الخبراء المستقلين الذين أنجزوا التقرير، ريناتا ميشا، لوكالة فرانس برس، «ارتفعت نسبة الوفيات التي لا يمكن تفاديها، والتي يتسبّب فيها نظام التغذية السيئ بـ15% منذ عام 2010»، ما يشكّل اليوم «25% من نسبة الوفيات عند البالغين».

وتابعت: «تُظهر نتائجنا العالمية أن تغذيتنا لم تتحسّن خلال السنوات العشر الأخيرة، وباتت تشكّل اليوم تهديداً كبيراً في صحة الناس وفي الكوكب».

ولا تستهلك الشعوب كميات الأطعمة المفيدة الموصى بها، مثل الفاكهة والخضار، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن الدول ذات الدخل المحدود تستهلك أقل كميات من هذه الأغذية.

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