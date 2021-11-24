المصدر: باريس ■ د.ب.أ

تم تأجيل إطلاق تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي الجديد، بعد حادث وقع أثناء استعدادات الإطلاق. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، إن التخفيف غير المخطط له لمشبك التثبيت، تسبب في حدوث اهتزاز في المرصد بأكمله.

ويقوم الخبراء الآن بإجراء اختبارات إضافية للتأكد من عدم تضرر أي من المكونات جراء الحادث. وكان قد تم التخطيط لإطلاق المشروع المشترك بين وكالات فضاء أوروبا والولايات المتحدة وكندا، في 18 من ديسمبر المقبل، من ميناء «كورو» الفضائي في جيانا الفرنسية، ومن المحتمل أن يتم تأجيله الآن لمدة أربعة أيام.

ومن المقرر أن يطير التلسكوب لمسافة 1.5 مليون كيلومتر في الفضاء. ومن المقدر أن تستغرق مدة الوصول إلى النقطة المحددة نحو أربعة أسابيع. وكان من المقرر أن يتم الإطلاق في أكتوبر من عام 2018. ويرغب العلماء في استخدام التلسكوب لمعرفة المزيد عن الكون المبكر.

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