شرطة أبوظبي تطرح فئة الـ «50» للمركبات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

طرحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الفئة «50» من لوحات المركبات بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للدولة.

وأفاد مدير قطاع العمليات المركزية، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، بأن طرح هذه الفئة من لوحات الأرقام من شأنه أن يُضفي على الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات بُعداً آخر، وجاذبية خاصة لهذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها العظيمة في القلوب.

وذكر أنه يمكن للمتعاملين اقتناء لوحاتهم الجديدة من هذه الفئة في جميع مراكز الخدمة التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات.

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