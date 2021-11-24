القطاع السكني الأكثر استهلاكاً للكهرباء في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشفت دراسة نفذتها إدارة البحوث والدراسات في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حول مقارنة استهلاك الكهرباء والمياه خلال أشهر السنة في القطاعات المختلفة، خلال الفترة من 2018 حتى 2020، أن القطاع السكني الأكثر استهلاكاً للكهرباء، ويستهلك خلال أشهر الصيف 45%؜ من الكميات المستهلكة في الشارقة، والقطاع الصناعي الأقل استهلاكاً خلال الصيف حيث يستهلك 10%؜ من الكهرباء المستهلكة.

وأفادت مديرة إدارة الدراسات والبحوث في الهيئة، المهندسة ميادة البردان، بأن نتائج الدراسة ستسهم في إعداد الخطط اللازمة للتوعية بضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، خصوصاً خلال أشهر الصيف، التي تزيد فيها نسبة الاستهلاك، وضرورة عمل الصيانة الدورية لأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية، وإعداد برامج توعية وترشيد تناسب كل قطاع، كما ستسهم في إعداد الخطط الاستراتيجية للتشغيل والإنتاج.

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