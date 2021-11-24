70 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و86 حالة شفاء

المصدر: ‌‎أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 323 ألفاً و348 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 70 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

‌‎كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2144 حالة.

‌‎كما أعلنت عن شفاء 86 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

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