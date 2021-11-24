70 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و86 حالة شفاء
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 323 ألفاً و348 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 70 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2144 حالة.
كما أعلنت عن شفاء 86 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.
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