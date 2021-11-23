مسلحون يهاجمون مركز شرطة بجنوب إفريقيا

المصدر: جوهانسبورغ ■ د.ب.أ

هاجمت عناصر من عصابات مسلحة مركز شرطة مالاموليلي في إقليم ليمبوبو بجنوب إفريقيا، أول من أمس.

وبحسب تقارير صدرت عن الشرطة أمس (الإثنين)، استولى المسلحون على بنادق ومسدسات وكمية غير محددة من الذخيرة، وأجبروا بعض رجال الأمن على ركوب سيارة رسمية عادة ما تستخدم لنقل المحتجزين.

وتوجه المسلحون بعد ذلك إلى منطقة صناعية مجاورة، حيث سطوا على محطة وقود ومطعم للوجبات السريعة. وبدأت الشرطة عملية واسعة النطاق لتعقب الجناة.

ووفقاً لإحصاءات نُشرت الأسبوع الماضي، فقد سجلت الشرطة في جنوب إفريقيا ارتفاعاً كبيراً بشكل استثنائي في الجرائم العنيفة، خلال الربع الأخير.

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