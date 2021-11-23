«ليوا للتمور» ينظّم محطة ثالثة في مزاينة رزين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنظّم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، محطة ثالثة لمزاد ليوا للتمور، في موقع مزاينة رزين بمهرجان الظفرة، وذلك يوم الخميس 25 نوفمبر المقبل.

ويفتح المزاد أبوابه أمام الزوار الراغبين في اقتناء التمور من سكان الدولة وزوارها، الساعة السادسة مساءً، ويستمر إلى الساعة العاشرة مساءً، وفق الإجراءات والإرشادات الاحترازية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على سلامة الجميع.

يشار إلى أن عملية المشاركة في المزاد مفتوحة أمام الجميع، ويتم تسجيل الراغبين في المزايدة فور الوصول إلى مكان المزاد في مزاينة رزين، أما أصحاب مزارع النخيل الراغبون في المشاركة، فيشترط عليهم أن تكون التمور من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2021، وسيتم تعيين فريق منظم ومتخصص بتفريغ وترتيب التمور.

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