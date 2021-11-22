اقامة دبي تطلق مبادرة تجديد الجواز للمواطنين استباقيا

المصدر: دبي - وام

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة جديدة تعني بخدمة تجديد جواز سفر المواطنين قبل انتهائه بستة أشهر استباقياً والتواصل مع صاحبة وتوصيله إلى مقر سكنه وهو ما يندرج تحت مظلة اسعاد المواطنين في الامارة والتخفيف عليهم.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري ان هذه الخدمة تأتي في ذكرى احتفالات الدولة بيومها الوطني الخمسين وأن الإدارة خصصت فريقاً لتنفيذ هذه المهمة، من خلال رصد جوزات السفر التي أوشكت على الانتهاء من خلال النظام الذكي، والتواصل مع المستفيدين من الخدمة للتأكد من عناوين إقامتهم لتوصيل الجواز وتسليمه يداً بيد.

وأكد المري أن الإدارة تعكف باستمرار على ابتكار برامج ومبادرات نوعية، تصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء، في إطار التوجهات الحكومية، واستراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق أعلى درجات السعادة والرضا.

من جانب آخر كشف الفريق المري أن عدد الحاصلين على الإقامة الذهبية في دبي تجاوز نحو 44 ألف مستفيد موزعين على فئاتها المختلفة.

وأشار إلى أن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ارتفع بشكل كبير منذ بدء مرحلة التعافي من جائحة كورونا فقد بلغ إجمالي المسافرين دخولاً وخروجاً من الإمارة نحو 145 ألف مسافر يوميا ..مشيراً إلى أن هذه الأرقام تقارب ما كانت عليه النسبة قبل 4 سنوات متوقعاً أن يتجاوز عدد المسافرين حاجز الـ 210 آلاف قريباً.

وأضاف ان ما تشهده إقامة دبي من تميز وتربع على عرش جوائز النخبة لم يكن سهلا بل تم اعتماد نهج لعملها المؤسسي أثمر في النهاية تربعها على عرش التميز ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز معتمدا على رفع كفاءة موظفيها واعتماد نهج التقييم الذاتي من خلال 100 مقيم داخلي معتمد وقد بلغت نسبة التوطين على مستوى الإدارة 97% فيما بلغت النسبة 100% من موظفي التميز المؤسسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news