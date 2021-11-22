صياد يقتل دبّة عضته

المصدر: تولوز ■ أ.ف.ب

أصيب صياد كان يتعقب الخنازير البرية في بلدة سيكس في جبال البيرينيه (جنوب غرب فرتسا) بجروح بالغة، بعدما هاجمته دبّة وعضّته في ساقه، وما لبث أن قتلها، على ما أفادت مصادر عدة. وأوضحت شرطة أرييج، أن الصياد المصاب نُقل إلى مستشفى بلدة فوا ومنه إلى المستشفى الجامعي في تولوز، مشيرة إلى أن تحقيقاً قضائياً فُتح في ملابسات الحادث.

وتولت فصيلة الدرك الجبلية إنقاذ الصياد البالغ 70 عاماً، الذي أصيب بجروح بالغة في الشريان الفخذي قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، بحسب مصدر مطلع. وروى الصياد أنه كان يشارك في صيد الخنازير البرية مع مجموعة عندما هاجمته دبّة برفقة أشبالها، وعضته في ساقه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news