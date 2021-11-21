الطقس المتوقع غدا

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:49 والمد الثاني عند الساعة 04:24 والجزر الأول عند الساعة 21:24 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:09 والمد الثاني عند الساعة 00:05 والجزر الاول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

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