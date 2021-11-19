20 شرطية بدبي في تدريب خاص على المداھمات والكمائن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أشاد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بخريجات دورة الكمائن والمداهمات التأسيسية للعنصر النسائي، والتي شهد ختام فعالياتها بإدارة تدريب عمليات الشرطة بالروية، بمشاركة 20 من مرتب العنصر النسائي من الإدارة العامة لأمن المطارات.

وشملت الدورة التي استمرت نحو شهرين، محاضرات أمنية وانضباطية، وتدريبات ميدانية، منها كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة، وعمليات الاقتحام والمداهمة، والرماية التأسيسية والتكتيكية، وعمليات الإنزال، وفك وتركيب الأسلحة، بالإضافة إلى تدريبات اللياقة والمحاضرات التوعوية في مجال العمل، وذلك بهدف رفع قدرات العناصر في مجال التدخل السريع بكفاءة عالية واقتدار.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطط الإدارة العامة لأمن المطارات لتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات الأمنية، والارتقاء بمستوى قدراتها وتجهيزاتها، واتخاذ الخطوات الاستباقية في تعاملها مع كل الأزمات والأحداث المتوقعة في مطارات دبي، والمساهمة في تأمين قطاع الطيران المدني بشكل عام.

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