محمد بن راشد: سيبقى التميز بخدمة المواطن والمقيم ركيزتنا في التميز

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، حفل برنامج دبي للتميز الحكومي، وبارك للجهات والموظفين الفائزين.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر": "شهدت اليوم حفل برنامج دبي للتميز الحكومي الذي أطلقناه قبل 24 عاماً وما زال يؤدي دوره في تحسين الكفاءة الحكومية في جهاز دبي الحكومي".

وتابع سموه قائلا: "نبارك للجهات الفائزة تميزها .. ونبارك للموظفين المتميزين… وسيبقى التميز في خدمة المواطن والمقيم ركيزتنا في التميز" .

وأضاف سموه: "أبارك أيضاً في حفل التميز للجهاز الحكومي بدبي موظفين ومسؤولين وشركاء في كافة القطاعات..لقد نجحتم في اختبار كوفيد-19 ونجحتم نموذجاً عالميا في إدارة الأزمة ونجحتم في تحقيق التوازن الصحي الاقتصادي لدبي..بقيت حكومة دبي محلقة في الأزمة بجناحين..حمدان ومكتوم..والقادم أجمل وأعظم دائماً"

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