جائزة دبي للقرآن تستعد لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت وحدة العلاقات العامة بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً موسعاً مع مشرفي المجموعات والمتطوعين، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية فرق العمل واستعراض الخطط التنفيذية للعمل خلال فترة المسابقة، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لجائزة دبي الدولية للقرآن لانطلاقة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية في نسختها الخامسة، والتي ستقام في الفترة من 20 - 27 نوفمبر الجاري.

ونوه نائب رئيس وحدة العلاقات العامة، خالد المرزوقي، بالدور الكبير والمجهودات المتميزة التي ظل يقدمها المتطوعون خلال الدورات السابقة بتوجيهات وإشراف رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة المنظمة، ما أسهم في تقدير العالم لهذه المسابقة لدقة تنظيمها واحترافية فرق عملها.

وذكر المرزوقي أن المتطوعين استعدوا للقيام بكامل واجباتهم في استقبال ضيوف الدولة بالترحاب والحرص على سعادتهم وراحتهم خلال مدة الإقامة، وتم الانتهاء خلال الفترة الماضية من حجز الفنادق الخاصة بالمتسابقين ومرافقيهم ولجنة التحكيم.

وتم خلال الاجتماع تشكيل فرق العمل ليتم توزيعها في المواقع المختلفة مثل السكن والمطار وقاعة المسابقة والمواصلات وغيرها، كما تم تجهيز الدروع التذكارية الخاصة بالمناسبة، والتنسيق مع اللجان الأخرى لإخراج حفل ختام الفعاليات بصورة متميزة، وفي ختام الاجتماع جرى توزيع المهام على مشرفي المجموعات، كل في مجال اختصاصه.

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