خدمة المواطنين أولوية مجلس ضاحية الخالدية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بحث مجلس ضاحية الخالدية أولويات أعماله، خلال الفترة الماضية وحتى نهاية العام الجاري، في مواصلة جهوده بخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس، خلفان سعيد المري.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على المبادرات التي تم إنجازها في الفترة السابقة، ومناقشة ما يستجد من مبادرات المجلس الدورية في الفترة المقبلة، والاطلاع على آلية التنفيذ.

وتم التطرق أيضاً حول اجتماعات المجلس المقبلة مع جهات متعاونة، وتحديد أجندة الاجتماعات والموضوعات التي ستتم مناقشتها بما يخدم أهالي الضاحية ومرافقها العامة.

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