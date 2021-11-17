محمد بن راشد : الأمن نعمة والأمان طمأنينة وسكينة وحياة

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة في حسابه على "تويتر" قال فيها "الإمارات الأولى عالميا حسب تقرير غالوب للأمن والنظام ٢٠٢١ في تجوال السكان ليلا بمفردهم الأمن نعمة والأمان طمأنينة وسكينة وحياة إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات "رب اجعل هذا بلداً آمناً" آمين وأدم عليه سكينته وطمأنينته

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