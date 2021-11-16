"الوطني للأرصاد" يسجل هزة أرضية في جنوب إيران
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.0 درجة – ريختر في جنوب ايران الساعة 23:03، الموافق 16/11/2021 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.0 درجة – ريختر في جنوب ايران الساعة 23:03، الموافق 16/11/2021 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) November 16, 2021
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