طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 23:43 والجزر الأول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:22 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 07:55 والجزر الاول عند الساعة 14:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:22.

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