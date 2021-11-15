«طرق دبي» تحصد جائزة عالمية في الاقتصاد الدائري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، بالجائزة البرونزية في فئة الاقتصاد الدائري، إثر مشاركتها في منافسات جوائز (Global Good Awards) البريطانية، التي شهدت مشاركات واسعة من مؤسسات وشركات من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة سعيد الرمسي، الذي مثّل الهيئة في فعاليات هذه الجائزة، عن سروره لحصول هيئة الطرق والمواصلات على الجائزة البرونزية عالمياً من بين العديد من المؤسسات والشركات العالمية.

وقال الرمسي: «تسعى الهيئة دائماً إلى تحقيق الريادة في جميع المجالات، بما ينسجم والتطور الحاصل في الدولة عموماً وفي إمارة دبي، كما أن تحقيق الريادة في عمليات الهيئة ومبادراتها وخدماتها سيؤدي بلا شك إلى إسعاد متعامليها».

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