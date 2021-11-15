طقس صحو إلى غائم حتى نهاية الأسبوع.. وأمطار خفيفة من الأربعاء

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض إلى امتداد مرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقّعاً أن يكون طقس اليوم رطباً على بعض المناطق الداخلية صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، خصوصاً غرباً على البحر والجزر.

وذكر المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيبقى رطباً صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الغربية، مع ظهور سحب قد تكون ركامية بعد الظهر على البحر، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ونوّه المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل، سيكون رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل، رطباً على المناطق الداخلية صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر والجزر، مع استمرار احتمال سقوط أمطار.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خصوصاً مع السحب، وعلى البحر الذي يصبح خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ويظل خفيف الموج في بحر عمان.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، تتأثر الدولة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب، وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق.

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