بيان من «الوطني للأرصاد» حول تأثيرات «زلزالي إيران» على الدولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز ، سجلت زلزالين بنفس المنطقة في جنوب إيران، مساء اليوم الأحد الموافق، بلغت قوتهما 6.2 و 6.7 درجة – مقياس ريختر في تمام الساعة 16:07 و 16:08 على التوالي.

وأوضح المركز أن الزلزالين كانا على عمق 10 كم، يبعد مركزهما 200 كم شمال مدينة راس الخيمة، وذلك حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، مشيراً إلى أن سكان دولة الامارات شعرا بهما بشكل خفيف.

وطمأن المركز سكان الدولة بأنه لا يوجد أي تأثير على الدولة نتيجة هذين الزلزالين، حيث يجدر بالذكر بأن سبب وقوع هذه الزلازل هو ناتج عن الحركة الأرضية في حزام الزلازل الواقع في منطقة جبال زاجروس في جنوب ايران.

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