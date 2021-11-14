الطقس المتوقع في الدولة حتى الخميس: رطب وغائم جزئياً

المصدر: وام

توقع «المركز الوطني الأرصاد» أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا وصحو إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الشرق والغرب وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر مثيرة للغبار سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي خفيف الموج في بحر عمان.

ويشهد غدا الإثنين طقسا رطبا على بعض المناطق الداخلية صباحا صحوا إلى غائم جزئيا خاصة غربا على البحر والجزر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم / س والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يسود البلاد يوم الثلاثاء طقس رطب صباحا صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق الغربية قد تكون ركامية بعد الظهر على البحر الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.. فيما يكون الطقس يوم الأربعاء رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية صباحا - صحوا إلى غائم جزئيا و غائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.

في حين يشهد يوم الخميس المقبل طقسا رطبا على المناطق الداخلية صباحا صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والبحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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