عبدالله بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون ووزير خارجية موريتانيا

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك وجهود تعزيزها وتنميتها بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس ويعود بالخير والرخاء على شعوبها.

كما تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف مشيدا بالجهود التي يبذلها معاليه لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

من جانبه توجه معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالتهنئة إلى سموه بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي وزير الخارجية الموريتاني .. مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

من جانبه عبر معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة متوجها بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023.

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