توظيف.. 5 خطوات «إلكترونية» لتجديد تصاريح العمل

المصدر: إعداد: أشرف جمال

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين خمس خطوات «إلكترونية» لتجديد تصاريح العمل المنتهية، عبر التطبيق الهاتفي الذكي، أو الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة أنها تقدم هذه الخدمة للمنشأة التي ترغب في تجديد تصريح عمل لمدة سنتين، وتستخدم هذه المعاملة عند تجديد تصريح العمل الإلكتروني للشخص الأجنبي، وذلك بعد انتهاء تصريح العمل الحالي أو قبل انتهائه بمدة لا تزيد على 60 يوماً. وبحسب الوزارة، تبدأ الخطوة الأولى بتسجيل الدخول في نظام تسهيل الذكي عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر، ثم اختيار خدمة «تجديد تصريح عمل إلكتروني» من قائمة تصاريح العمل، وبعدها إدخال البيانات المطلوبة، ثم إضافة المرفقات، إضافة إلى دفع الرسوم المستحقة، وأخيراً طباعة الإيصال. وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط للاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول، وأن يكون وضع المنشأة خاصاً، مع وجود بطاقة توقيع إلكتروني أصلية لصاحب العمل، منوهة بأن رسوم هذه الخدمة تختلف على حسب فئة المنشأة، وبحسب المستوى المهاري للعامل.

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