ولي عهد البحرين يصل البلاد

المصدر: أبوظبي - وام

وصل إلى البلاد اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة في زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وجرت لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن في أبوظبي، حيث عزف السلام الوطني لمملكة البحرين.

وكان في استقبال ولي عهد البحرين .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

كما كان في استقبال سموه .. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب و"الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها و معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي سوق أبوظبي للأوراق المالية وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

يرافق صاحب السمو ولي عهد البحرين وفد رفيع المستوى ضم .. سعادة عبداللطيف الزياني وسعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيدة فائقة صالح وزيرة الصحة وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من كبار المسؤولين البحرينين.

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